Polo didattico Ecosam, al via il corso per assistente all’autonomia e alla comunicazione Asacom

Si è svolto ieri il primo incontro, presso le Aule di Via Carlo Alberto 18/22 a Canicattì, del Corso di formazione professionale per ASACOM (Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili), avviato dal Polo Didattico ECOSAM.

Tanta la partecipazione e l’entusiasmo dei corsisti, pronti ad intraprendere questo percorso formativo che li porterà ad ottenere la qualifica professionale e la specializzazione per ASACOM.

Il ruolo dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione è fondamentale per il supporto di alunni con disabilità psico-fisiche o con disturbi dello spettro autistico.

L’esperto Asacom si occupa dei processi comunicativi e di relazione del soggetto con le figure di riferimento all’interno della gruppo-classe e dell’ambito familiare.

L’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione può inserirsi nel molto del lavoro presso strutture pubbliche, attraverso la partecipazione ad appositi bandi (enti pubblici, cooperative, associazioni) e strutture private (ludoteche, centri diurni, case famiglia).

Il Corso sarà svolto interamente in presenza. Sarà prevista una parte teorica ed una pratica da effettuare attraverso un tirocinio all’interno di un istituto scolastico pubblico, in modo tale da far acquisire, anche sul campo, le competenze adeguate per lo svolgimento della professione.

L’obiettivo del corso è quello di formare figure professionali in grado di favorire l’integrazione dei soggetti con disabilità.

Il corso, autorizzato dalla Regione Sicilia, al suo termine, conferirà ai corsisti, che avranno superato l’esame finale, la qualifica professionale con il relativo attestato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale.

