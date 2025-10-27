

Canicattì si prepara a un evento di grande significato simbolico e culturale: mercoledì 29 ottobre, in occasione della Memoria Liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino, verrà inaugurato il Giardino dei Giusti, un progetto ambizioso e carico di valori, promosso dall’Associazione Casa Museo Giudice Livatino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’iniziativa, che si terrà nel cuore della città, rappresenta un momento di riflessione e celebrazione dedicato a figure esemplari che hanno incarnato il bene attraverso le loro azioni quotidiane.

Il Giardino dei Giusti nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a uomini e donne che, con il loro coraggio e la loro integrità, hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella coscienza collettiva. Per l’occasione, sono state stampate in tiratura limitata 500 copie di opuscoli contenenti le biografie dei “Giusti” a cui saranno dedicate le targhe ricordo collocate nel giardino. Questi opuscoli, realizzati grazie al patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, saranno distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti, offrendo un’occasione per approfondire le storie di queste figure straordinarie.

Claudia Vecchio, Presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento: “Sarà un prezioso momento per fare memoria e soprattutto per divulgare alle giovani generazioni il vissuto di ‘uomini’ che nel loro agire quotidiano hanno scelto il bene. Con grande soddisfazione annunciamo che saranno presenti all’inaugurazione, oltre che una folta rappresentanza di studenti degli Istituti Scolastici cittadini, anche alunni provenienti da Riesi e da Catania”. La partecipazione delle scuole sottolinea l’importanza educativa del progetto, che mira a trasmettere ai più giovani i valori di giustizia, solidarietà e impegno civile.

L’inaugurazione del Giardino dei Giusti si configura come un evento che unisce la comunità di Canicattì e non solo, coinvolgendo cittadini, studenti e istituzioni in un momento di condivisione e riflessione. L’iniziativa si inserisce nel solco del messaggio lasciato dal Beato Rosario Angelo Livatino, il “giudice ragazzino” che ha sacrificato la sua vita per la lotta contro la criminalità, diventando un simbolo di rettitudine e dedizione al bene comune.

L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre, un’occasione per celebrare la memoria di chi ha fatto del bene la propria missione e per ispirare le nuove generazioni a seguire il loro esempio. Per ulteriori informazioni sull’evento e sull’attività dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, è possibile visitare il sito www.casagiudicelivatino.it.