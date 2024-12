A pochi giorni dall’evento più atteso dell’anno, abbiamo incontrato gli organizzatori del “Capodanno all’Italiana 2025”, che trasformerà Largo Aosta a Canicattì in un esclusivo palcoscenico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

“Quest’anno abbiamo voluto creare qualcosa di veramente speciale”, spiegano gli organizzatori. “Largo Aosta diventerà il cuore pulsante della città, con un allestimento tematico che celebra l’eccellenza e lo stile italiano”.

L’evento, che si preannuncia come uno dei più prestigiosi della provincia, prevede un’organizzazione meticolosa. “Abbiamo curato ogni minimo dettaglio”, sottolinea il team organizzativo. “Dalla scenografia all’intrattenimento, tutto è stato pensato per offrire un’esperienza indimenticabile ai nostri ospiti”.

La scelta è stata quella di optare per una politica di ingressi contingentati, con biglietti in pre-vendita a 12 euro. “Abbiamo deciso di limitare gli accessi per garantire comfort e qualità dell’esperienza”, precisano dalla direzione. “Consigliamo vivamente di acquistare i biglietti in anticipo, sia tramite i nostri PR che attraverso la piattaforma online su https://t.ly/KLibt “.

L’evento, che prenderà il via la sera del 31 dicembre, promette di unire tradizione e innovazione in quello che viene definito un “Giovedì all’italiana”, format che ha già riscosso notevole successo in precedenti occasioni.

Per informazioni e prenotazioni, l’organizzazione ha predisposto sia canali online che una rete di PR sul territorio, pronti a fornire tutti i dettagli necessari per partecipare a quello che si preannuncia come l’evento di Capodanno più atteso nella zona.​​​​​​​​​​​​​​​​