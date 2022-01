Linea ferroviaria Agrigento-Porto Empedocle, La Gaipa: “rilanciamo il turismo”

“Un fondamentale investimento per un’offerta turistica che unisce, paesaggio, archeologia, storia, territorio”. Per Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, la notizia dell’avvio dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Agrigento bassa-Porto Empedocle è di ottimo auspicio per il rilancio di un turismo lento e sostenibile in sintonia con un territorio che da tempo è incline a investire in questa direzione.

“L’avvio del cantiere, impegnato nella sostituzione di elementi della linea ferroviaria allo scopo di renderla più moderna e sicura – afferma La Gaipa – conferma, non soltanto l’interesse di Rfi su questo territorio, sollecitato da anni dalla Fondazione Ferrovie dello Stato e dall’Associazione Ferrovie Kaos, ma anche la volontà condivisa di proseguire sugli investimenti per una mobilità dolce e sostenibile, che unisce costa e entroterra, borghi e città d’arte, eccellenze enogastronomiche e siti Unesco. Per tale ragione vedo positivamente la realizzazione della nuova fermata al “Tempio di Vulcano”, quale accesso alla Valle dei Templi e al Giardino della Kolymbethra, ma altrettanto strategica è la prossimità al parcheggio di Cugno Vela, a Villaseta, area nevralgica per un sistema integrato che consenta la visita anche al centro storico di Agrigento e al mare. L’arrivo in prossimità dell’area portuale di Porto Empedocle completa un’offerta attrattiva, che include più luoghi di interesse e che ha la sua forza nella straordinarietà di un racconto che va da Empedocle a Camilleri, passando per il Caos di Luigi Pirandello, dal mito alla letteratura, dall’archeologia all’architettura, dall’agricoltura biologica all’arte e al teatro. Auspico, quindi – conclude La Gaipa –, che i lavori possano procedere spediti, che l’area di Villaseta possa finalmente divenire punto nevralgico a fini turistici e che il Parco Archeologico della Valle dei Templi attivi quanto necessario per consentire la visita alla Valle dei Templi dal Tempio di Vulcano”.

