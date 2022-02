“Se devi dire una bugia dilla grossa” al Teatro Pirandello, Bellomo: “evento da non perdere”

Nuovo appuntamento al teatro Pirandello di Agrigento con “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

Presentata per la prima volta in Italia da Pietro Garinei, protagonisti Jonny Dorelli e Gloria Guida, è una commedia che in tutte le sue edizioni, sia nazionali che mondiali, ha sempre ottenuto uno straordinario successo. I temi trattati riguardano il tradimento. L’adattamento di Iaia Fiastri, nonostante siano passati diversi anni, risulta sempre attuale e la regia originale di Pietro Garinei, ripresa da Luigi Russo, è sinonimo di successo. Un cast d’eccezione, Quattrini, Salerno, Barale, Catania, Ramazzotti,) è il giusto corollario per questa “ macchina delle risate.

“È uno spettacolo, che dalle prime battute evidenzia tutta la sua dirompente vis comica. Un evento da non perdere”, commenta direttore artistico Francesco Bellomo.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Pirandello di Agrigento i prossimi mercoledì 23 febbraio alle 20 e giovedì 24 febbraio alle 17.