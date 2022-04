A Racalmuto la passeggiata di Immagina alla scoperta dei luoghi di Sciascia

Nuovo appuntamento con le passeggiate di Immagina. Domenica 10 Aprile alle ore 15:30 alla scoperta delle leggende del Castelluccio di Racalmuto, eccezionalmente aperto per la visita, e dei luoghi di Leonardo Sciascia, con la visita a Casa Sciascia e ai luoghi che hanno segnato la vita dello scrittore.

Per informazioni e per le iscrizioni sul sito: https://bit.ly/3762pFM oppure su WhatsApp al numero ‪+39 3278348567‬.

