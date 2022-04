Castrofilippo. Il sindaco Franco Badalamenti alla Regione ribadisce il proprio no alla realizzazione di una discarica in contrada Grotticelle

“Nella giornata di ieri ho partecipato, insieme all’assessore Salvatore Alessi ed ai sindaci di Canicattì e Naro ai lavori della IV commissione dell’Ars presieduta dall’onorevole Giusy Savarino”. Inizia così una nota del sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti in merito alla questione che riguarda la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali in contrada “Grotticelle”. “In quella occasione- continua la nota- ho ribadito il netto dissenso del comune di Castrofilippo per la realizzazione della discarica al posto della cava esistente, che si vorrebbe autorizzato in territorio del comune di Naro, ma ai confini del nostro centro urbano. Ha preso parte all’audizione – continua il sindaco- il professor Aurelio Angelini, presidente della commissione Via Vas, che ha voluto rassicurarci sul fatto che l’istruttoria del progetto dovrà essere ancora compiuta. Riferendo peraltro che l’Ente Minerario Siciliano ha già espresso il proprio diniego alla realizzazione della discarica. Esprimo- aggiunge Badalamenti- viva soddisfazione ed apprezzamento per l’intervento della Savarino, sempre attenta alle esigenze del nostro territorio, che ha voluto decisamente escludere l’eventualità che il governo regionale possa autorizzare il progetto di Soambiente di convertire l’attività estrattiva in una discarica con grave danno per le imprese agricole e le comunità locali. Ritengo quindi che il nostro impegno, supportato dalla preziosa collaborazione di comitati locali e dalla sensibilità per la tutela dell’ambiente di tanti cittadini non rimarrà inascoltato. Il comune di Castrofilippo- conclude il sindaco- in ogni caso chiederà di essere invitato alla conferenza di servizi per vigilare sull’attività istruttoria ed impedire che possa realizzarsi una discarica in luoghi a vocazione agricola, per lo più nelle vicinanze del centro abitato”.

