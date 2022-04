Scontro tra auto e moto, un morto e un ferito

Un uomo di 32 anni, Andrea Alessi, è morto nello scontro tra una Golf Volskwagen e una moto in via Pietro Leone a Caltanissetta.

Inutile la corsa in ospedale dove è arrivato già privo di vita per un grave trauma cranio facciale. Un altra persona, di 40 anni, al momento si trova in pronto soccorso dove è sottoposto ad esami diagnostici: avrebbe riportato traumi alla testa e agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale si tratterebbe di uno scontro latero-frontale. Il giovane che è morto stava viaggiando come passeggero a bordo della moto guidata dal ferito. A bordo della Golf Volskwagen marito e moglie che sono rimasti illesi ma sono ancora sotto choc.

Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo di Caltanissetta per la viabilità.