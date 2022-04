Gela, incendiata auto di avvocato ed ex consigliere comunale

Un incendio divampato poco prima della mezzanotte di ieri ha distrutto a Gela l’auto, una Lancia Musa, dell’avvocato Anna Comandatore, esponente di Diventera’ Bellissima e gia’ consigliere comunale e candidata cinque anni fa all’Ars. Il rogo e’ avvenuto in via Islanda, nel popoloso quartiere di Caposoprano.

Qualche ora piu’ tardi in via Butera, nello stesso quartiere, le fiamme hanno distrutto una Fiat Punto vecchio modello. Sugli episodi indagini sono state avviate indagini dalle forze dell’ordine. Da due settimane a Gela non passa giorno o notte nei quali non si registri un incendio di auto. La settimana scorsa erano stati presi di mira i beni della consigliera comunale indipendente Alessandra Ascia.