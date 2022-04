Licei di Canicattì : Progetto Erasmus + EuroStar sul turismo sostenibile in Sicilia

Si apre martedì 26 aprile la settimana dell’hosting per gli studenti dei licei di Canicattì, partecipanti al progetto Erasmus+EuroStar. Il progetto, la cui mission è la promozione di un nuovo concetto di turismo sostenibile nelle aree meno conosciute, è stato guidato dalla prof.ssa Clelia Curto, che ne è la referente , coadiuvata da un team collaudato di docenti.

Nella giornata di martedì docenti ed alunni dei licei di Canicattì incontreranno a Palermo i loro partner di Cipro , Lituania, Portogallo e Spagna per trascorrere la prima giornata della settimana di hosting. La giornata , oltre al giro turistico della città, prevede anche l’incontro con un rappresentante dell’associazione “Addiopizzo travel” per un turismo senza mafia, uno degli obiettivi per la realizzazione di un turismo etico e sostenibile.

Nella giornata di mercoledì i nostri alunni accoglieranno i loro partner nell’aula Magna del Liceo Classico con un mini-corso” Learn to speak the Sicilian way”sulle espressioni ed i gesti tipici della sicilianità e successivamente li condurranno attraverso un escape tour , un giro turistico di Canicattì tra storie e leggende, articolato a tappe con indovinelli, totalmente ideato dai nostri ragazzi.

Nei giorni successivi gli alunni e le alunne incontreranno un esperto di JA Italia , l’organizzazione nata nel 2002 per orientare i giovani all’imprenditorialità. Guidati dall’esperto, gli alunni apprenderanno come realizzare tutto il materiale pubblicitario per promuovere le start up, create dai vari gruppi nell’anno precedente . Un altro incontro importante sarà quello con l’ing. Luca Sciabica, che illustrerà a docenti e studenti le tappe per la creazione di un’app mobile da applicare al turismo sostenibile.

Come esempi virtuosi di turismo sostenibile, verrà effettuata una visita al comune di S.Angelo Muxaro, dove gli studenti incontreranno la gente del luogo e sperimenteranno una cooking class con degustazione di prodotti tipici presso un forno locale ed alla farm Cultural Park nella vicina Favara. Il tour della farm sarà guidato da un mediatore culturale ed alla fine della visita verrà svolta una question session sulla “Città Ideale”.

Molto divertente ed interessante sarà l’escape room, l’esperienza di gioco , organizzata da un gruppo degli studenti dei Licei di Canicattì nelle stanze del palazzo La Lomia. Attraverso la risoluzione di problemi ed enigmi le squadre dei ragazzi italiani e stranieri dovranno trovare la propria “via di fuga” per attraversare i saloni del palazzo ed uscire all’esterno.

L’ultimo giorno, Sabato 30 , verrà realizzato con le foto ed i video, realizzati dagli studenti durante la settimana, un video di 1-2 minuti per promuovere il turismo sostenibile in Sicilia e si procederà con la cerimonia di chiusura del progetto che vedrà la consegna degli attestati a docenti e studenti.

Si concluderà così una settimana di intenso lavoro e di crescita culturale ed umana. Noi siamo pronti, let’s start!

Prof.ssa Adele Troisi