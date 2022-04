In auto con mezzo chilo di droga, arrestato venditore ambulante

Cinquecento grammi di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta a un presunto corriere della droga. I militari del comparto AT-PI del gruppo nisseno, dopo laboriose indagini, hanno eseguito un controllo nei confronti di un venditore ambulante di generi alimentari, gravato da numerosi precedenti.

Nella sua auto sono stati trovati 81,30 grammi di marijuana e 232,80 di hashish e altri 9,56 grammi di marijuana, 75 di hashish sono stati rinvenuti nel suo appartamento. In casa anche 140 euro in banconote di diverso taglio e un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di Caltanissetta.