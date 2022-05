Racalmuto, maxi furto in deposito alimentare: indagano i carabinieri

Colpo all’interno di un deposito di un’azienda all’ingrosso che si occupa della lavorazione e della commercializzazione di prodotti alimentari a Racalmuto, in via Gramsci. Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, sono riusciti a scassinare l’ingresso della struttura ed accedervi all’interno.

Dopo aver rovistato ovunque, e quasi come se fossero sicuri di non essere notati da nessuno, hanno portato via attrezzatura e prodotti per un valore che, secondo una prima stima, ammonterebbe ad oltre 5 mila euro.

Sul posto, dopo la segnalazione fatta da uno dei proprietari dello stabilimento, sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.