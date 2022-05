Naro, Ignazio Di Gerlando realizza il suo primo cortometraggio sulla leggenda di Giselda la castellana fantasma

Di Danila Bonsangue.

Ignazio Pio Di Gerlando, ha 21 anni ed è di Naro (AG). Studia Cinema da 2 anni alla Roma Film Academy di Cinecittà ma anche all’Università di Teramo e più precisamente al DAMS. Quest’anno ha deciso di scrivere e realizzare il suo primo Cortometraggio su una leggenda riguardante il Castello di Naro. Una leggenda che riguarda “Giselda” la castellana: una storia d’amore tra due amanti finita male. Ignazio dichiara: Cos’è per me il cinema?

È raccontare un qualcosa in un modo tutto mio, comunicare e trasmettere emozioni al pubblico.

Per questo ho deciso di realizzare e girare a inizio Luglio 2022 il mio primo cortometraggio qui a Naro.

Per fare questo penso ai tempi de “La scomparsa di Patò” e all’entusiasmo che portò al nostro paese.

Il mio cortometraggio sarà “Giselda”.

Naresi, vi chiedo di aiutarmi in questo mio progetto, anche con una minima offerta.

Realizzare un Cortometraggio non è per nulla facile, sopratutto se si parte dal nulla, senza una Produzione alle spalle.

Quindi spero in un vostro sostegno economico.

Ovviamente tutte le Attività saranno inserite nei ringraziamenti.

Lo scopo è inviare questo Cortometraggio ai Festival Nazionali e Internazionali.

Montalbano e Makari ci hanno fatto vedere che a questa terra non manca proprio nulla; un Set Cinematografico naturale da far invidia anche alle migliori produzioni.

Allora sfruttiamolo nel migliore nei modi!

Basta pochissimo per trasformare questo sogno in realtà…Fare tutto ciò senza una produzione alle spalle è davvero molto difficile. Quindi ho aperto una Raccolta Fondi su GoFundMe, basta pochissimo per realizzare qualcosa di bello per la nostra terra!

IBAN. IT32J3608105138244661344675

Raccolta Fondi https://gofund.me/f23919db