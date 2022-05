Scala dei Turchi: 3 ^ ed. della Passeggiata della salute con risveglio muscolare, promossa dal Lions Club di Agrigento

Realmonte.23 maggio 2022 E’ stata presentata stamane nel Belvedere Scala dei Turchi, la 3 ^ ed. della Passeggiata della salute con risveglio muscolare, promossa dal Lions Club di Agrigento, in programma domenica prossima 29 maggio alle 7.30 tra Punta Grande e la Scala dei Turchi. Presenti alla conferenza, il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, il pres. del Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza ed i delegati Lions per il service, Barbara Capucci e Achille Furioso. La manifestazione ha lo scopo di promuovere le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, l’attività motoria come preziosa abitudine utile a qualunque età per favorire un buon stato di salute, nonché la raccolta di fondi per i profughi del conflitto russo- ucraino. Dopo la passeggiata, sono previsti momenti di intrattenimento artistico e musicale.



La manifestazione rientra tra i service annuali dei Lions e riveste carattere di massimo coinvolgimento, essendo aperta a tutti coloro che amano godere in un orario inedito della bellezza della celeberrima spiaggia della Scala dei Turchi ed è un mezzo di valorizzazione dell’immagine del nostro Territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale. Dopo il riscaldamento/risveglio muscolare iniziale nella spiaggia accessibile di fronte alla marna bianca, l’organizzazione indicherà il percorso attraverso il quale si raggiugerà la strada provinciale (SP68). Tutto il gruppo procederà in direzione OVEST verso il “belvedere” di contrada Scavuzzo. I partecipanti più allenati che avranno aderito all’invito di percorrere i circa 7 chilometri passeggiando velocemente, si avvieranno verso il Faro di Capo Rossello. Per arrivare fino alla cima della collina, da cui è possibile godere di uno splendido panorama sia verso il versante OVEST della Scala dei Turchi sia verso Siculiana, il gruppo dovrà superare una lunga salita molto acclive in modalità trekking. Dopo un momento di recupero fisico, guidato dagli istruttori, si farà ritorno nel lembo di spiaggia dove sarà allestito un palchetto. A tal proposito sono stati già stati trasmessi precedentemente la relazione di calcolo ed collaudo.

La passeggiata riveste carattere umanitario ed è priva di scopi di lucro. E’ aperta a tutti coloro che amano godere in un orario inedito della bellezza della celeberrima spiaggia della Scala dei Turchi.

Essa si propone, altresì, come obiettivo la promozione dell’attività motoria come preziosa abitudine utile a qualunque età per favorire un buon stato di salute, nonché la raccolta di fondi per scopi benefici.

Quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei fondi per la tutela e la promozione della famosa marna bianca della Scala dei Turchi e per i profughi della guerra dell’Ucraina.