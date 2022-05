Liquido corrosivo su auto: danneggiamento mirato a 32enne

Danneggiata l’auto, di proprietà di un trentaduenne, disoccupato, di Agrigento. Qualcuno ha gettato del liquido corrosivo sulla carrozzeria del veicolo, una Volkswagen Tiguan, provocando il distacco della vernice. Auto che era parcheggiata in via Papa Luciani, nel centro della città.

L’agrigentino dopo l’amara scoperta, si è recato dalla Polizia per formalizzare denuncia a carico di ignoti. Non si tratta di un raid vandalico qualunque, ma sembra non esserci alcun dubbio su quello che ha tutte le caratteristiche del danneggiamento mirato.

Avviate le indagini da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura.