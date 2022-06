Premio Buttitta, assegnati i premi speciali della 13esima edizione

Sono stati ufficializzati dalla presidente del Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, Lina Urso Gucciardino, i nomi degli insigniti dei Premi Speciali della XXIII edizione del “Premio di arte e cultura siciliana – Ignazio Buttitta”.

Il riferimento al grande poeta siciliano è dato dal fatto che il Premio

nasce come “concorso letterario” teso a valorizzare e diffondere la lingua e la cultura siciliana. Nel corso degli anni il Premio ha allargato il suo raggio d’azione includendo nelle sue Sezioni anche scritti in lingua italiana, ma che trattino e abbiano come argomento temi inerenti la cultura

siciliana in tutte le sue sfaccettature.

Accanto alla Concorso letterario, successivamente sono stati inseriti anche i “Premi Speciali” destinati a sciliani che si sono particolarmente distinti nel campo lavorativo, sociale, artistico, sportivo, culturale, del volontariato, del giornalismo.

Questi i premiati dell’edizione 2022: Salvatore Urso (alla memoria), presidente del Gruppo comunale AIDO di Favara; Domenico Centamore attore protagonista di “Makari”; Tom Sinatra musicista, virtuoso della chitarra; Lorenzo Reina artista-pastore creatore del Teatro Andromeda; Salvatore Fazio giornalista RAI; Salvatore Marullo collezionista di strumenti di comunicazione, radio storiche e strumenti musicali; Giuseppe Cacocciola architetto, virtuoso della fotografia; Franco Fasulo artista poliedrico, pittore.

La cerimonia di consegna dei “Premi Speciali” si svolgerà contestualmente alla premiazione dei poeti e degli scrittori che hanno vinto le varie Sezioni della XXIII edizione del Concorso letterario, domenica 3 luglio 2022, inizio ore 20:00, presso il Teatro Tempio Giunone – Valle dei Templi di Agrigento, con ingresso libero.