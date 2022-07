Ravanusa: Interventi di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane per un importo di circa mezzo milione di euro

Ravanusa 12 luglio 2022. Una programmazione attenta e continuativa . L’amministrazione comunale di Ravanusa sta procedendo con interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno diverse strade urbane ed extraurbane. Nello specifico si tratta di lavori di messa in sicurezza, rifacimento del manto stradale, chiusura di buche, ripristino e reinstallazione di chiusini e pozzetti, sistemazione di marciapiedi e cigli ed infine ripristino della segnaletica stradale.” Entro la fine del mese di agosto – spiega il sindaco Carmelo D’Angelo- saranno completati tre differenti step di intervento, per rendere le strade sicure e migliorare la viabilità cittadina e delle periferie”. I lavori per un importo complessivo che ammonta a circa mezzo milione di euro hanno interessato le strade del centro cittadino in via di completamento e, soprattutto la viabilità delle periferie che, a seconda dei casi specifici, riguarderanno il risanamento degli strati di fondazione e di base ammalo rati, l’ asportazione delle parti degradate di asfalto ed il successivo rifacimento e rifacimento della segnaletica stradale. Le strade urbane già interessate agli interventi sono: via Savarino Carmelo, via Dafne, via Trasimeno (1e 2 tratto), via Paolo Di Caro, via Arancio, via Calogero Greco e traverse, via Principe Amedeo, via Cavour, via Roma,via Risorgimento, via L.Marino via arc. Giuseppe Burgio , via Basento, via Panaro, Via Salso e via Belice