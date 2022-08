Racalmuto, 740 mila euro per riqualificare alcune strade del centro storico

Il comune di Racalmuto ha ottenuto un finanziamento pari 740.000 euro per lavori di riqualificazione urbana di alcune strade del centro storico, via Matrona, via Teatro Vecchio, la villa comunale di via L. Sciascia, e parte di via Collegio e via B. Tulumello. Il progetto è stato seguito dal Consigliere comunale, ed ex Assessore ai Lavori pubblici, Antonio Lauricella.

“Inoltre dopo avere finanziato e iniziato i lavori dell’asse viario Montedoro Racalmuto, fino al centro commerciale Le Vigne, è stato finanziato il progetto per l’intero importo di circa 3.200.000€ per la realizzazione del sottopasso ferroviario di contrada Carmelo, promesso da tanti anni e mai realizzato.

Voglio ringraziare, personalmente, l’Assessore regionale Marco Falcone, per l’impegno e la disponibilità mostrata” dichiara il consigliere comunale Antonino Lauricella.