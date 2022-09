Grotte, approvato schema di massima Prg

Nel consiglio comunale di lunedì 29 agosto, con voto unanime favorevole dei presenti , i consiglieri hanno approvato lo schema di massima del Piano regolatore generale con emendamenti migliorativi da parte del gruppo di maggioranza che sintetizzavano i suggerimenti , gli indirizzi dei professionisti e cittadini presenti nelle varie riunione aperte al pubblico . Un lavoro di studio è stato fatto nella commissione preposta con la presenza del progettista per rendere lo strumento il più equilibrato possibile alle esigenze del territorio. Finalmente dopo svariati anni il comune da inizio all’ approvazione del PRG . nel’ esprimere la mia soddisfazione ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza, unici presenti, per il senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti nell’ approvazioni di punti fondamentali per la crescita della nostra cittadina. Approvare lo schema di massima vuol dire iniziare il lavoro per l’ approvazione del piano regolatore definitivo che adeguerà lo strumento Urbanistico ,regolando l’ attività di gestione e organizzazione del territorio comunale, ai nostri tempi.