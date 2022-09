Concerto di Concato con troppi spettatori, denunciata titolare di un locale

Gli agenti di polizia hanno denunciato e sanzionato la proprietaria di un locale, ad Augusta, nel Siracusano, dove si è tenuto, nei giorni scorsi, un concerto di Fabio Concato.

Secondo quanto emerso nel corso di un controllo, il numero degli spettatori era superiore rispetto a quello previsto per la licenza. Insomma, non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza all’interno della struttura, per cui è scattato il deferimento in Procura per la titolare