Mortalità tumorale a Naro, l’Asp risponde al sindaco: “Non si evidenziano anomalie”

Dopo la richiesta del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara rivolta ad Asp, Prefettura e Assessorato regionale alla Salute di avere piena chiarezza sull’incidenza tumorale nella “Fulgentissima”, arriva la risposta della responsabile del Registro tumori di Agrigento e Trapani che, si legge, afferma che non si “evidenziano eccessi di incidenza e mortalità” ambo i sessi e per tutti i tipi di tumore. In particolare “il trend di mortalità risulta sostanzialmente stabile negli anni”.

Secondo quanto sostenuto dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani (che si occupa del registro dei tumori anche della provincia di Agrigento), i dati proverebbero che “ci troviamo di fronte ad una popolazione ‘vecchia’, con valori sensibilmente più alti rispetto alla media provinciale: a Naro ci sono 100 bambini ogni 227 anziani e il 27,2% della popolazione ha un’età superiore ai 64 anni”. Questo, quindi, secondo l’istituzione sanitaria spiegherebbe “la percezione dell’aumento del numero delle morti per tumore”.

“Sono abituata a rispettare sempre le istituzioni, lo facevo da cittadina e lo faccio ancora oggi da sindaco – commenta Maria Grazia Brandara -. Prendo quindi atto dei dati forniti e rimango vigile a tutela della mia collettività. Troppi morti abbiamo pianto, con o senza valutazioni statistiche”.