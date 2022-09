Una graphic novel per raccontare la storia del generale Dalla Chiesa

”Le stelle di Dora”: è il titolo della graphic novel che racconta la storia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e sarà presentata domani alla Scuola Ufficiali Carabinieri. Ricorre infatti il prossimo 3 settembre il quarantennale dell’eccidio di via Carini a Palermo, pertanto lo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha promosso la realizzazione della graphic novel, con lo spirito di raccontare la vita e il lavoro del generale, attraverso una modalità narrativa e grafica che possa raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane.

Gli autori, Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, nell’interpretare la vita del generale dalla Chiesa, hanno inteso evidenziare, oltre alla sua storia professionale, il profilo umano e sentimentale del protagonista, riuscendo a cogliere quanto quest’ultimo aspetto abbia significativamente determinato tutti gli altri. Presenti all’evento il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi.