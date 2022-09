Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio”

Ennesimo abbandono di animali nella città dei Templi. Una cagnolina è stata lasciata per strada con una catena al collo e sotto il sole in condizioni disumane.Ancora una volta è intervenuta l’assessore comunale Roberta Lala.

“Quello che mi rattrista è che in questa città nessuno sa mai niente e nessuno vede mai niente. Il randagismo non si combatte con il silenzio, con l’omertà , vogliamo una città senza randagi? Allora combattiamo il silenzio, un silenzio assordante che costa la vita agli animali. Durante questa mia esperienza di assessore alla protezione animali, dice Lala, non mi sono mai sottratta di mettermi in auto a qualsiasi ora e aiutare gli animali in difficoltà, rispondendo a qualsiasi numero mi chiamasse. Ho anche conosciuto persone splendide, vere volontarie che ogni giorno sono attive, ma non basta, serve la collaborazione di tutti .La situazione ha raggiunto livelli inaccettabili , auspico che gli organismi preposti possano reprimere questi reati”, ha concluso l’assessore Lala.