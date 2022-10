Clicca su link fasullo della banca e gli spariscono mille euro

Clicca su un link che apparentemente sembrava essere stato inviato dalla banca ma poco dopo gli spariscono mille euro dal conto. È quanto accaduto ad un ventiduenne agrigentino, vittima di una frode telematica.

Il giovane ha ricevuto un sms, risultato poi ovviamente falso, con cui veniva invitato a inserire le credenziali per bloccare strani movimenti segnalati dalla sedicente banca.

Il tutto seguito anche da una telefonata, anche questa poi risultata essere un inganno. Il risultato non è tardato ad arrivare. Dal cont del ragazzo sono spariti in breve tempo mille euro. Al giovane non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alla polizia.