Lo scorso 30 settembre 2022, presso il Maracuja di Canicattì, s’é svolto il tradizionale cerimoniale del passaggio della campana del Club delle Mamme “Pina Tricoli di Livatino” di Canicattì.

Ad avvicendarsi, tra i due anni sociali, sono state la Dott.ssa Carmen Viola – che ha guidato il Club durante lo scorso anno sociale 2021/2022 – e la neo-presidente, Avv Carmen Augello.

La circostanza singolare del passaggio tra le due Carmen sembrerebbe rappresentare presagio di ulteriore segno di continuità del Club che, da oltre cinquant’anni, opera nella realtà canicattinese, promuovendo numerose azioni in campo sociale, culturale e solidale.

Alla serata hanno preso parte, quali ospiti del Club, il Prof Gaetano Augello, padre della neo- presidente, nonché i rappresentanti di altri Clubs services locali e, più precisamente, il Dott Pietro Saia, Presidente del Lions Club Canicattì Castelbonanno, Arch Rosa Maria Corbo, segretario del Lions Club Canicattì Castelbonanno, il Dott Salvatore Cummo, Vice Presidente del Lions Canicattì Host, con rispettivi gentili consorti

Subito dopo la rituale preghiera del Club e i saluti, l’Ex Presidente Dott.ssa Carmen Viola ha ringraziato tutte le socie e, in particolare, lo staff che l’ha coadiuvata, nel trascorso intenso anno sociale, supportandola sia moralmente che fattivamente nella realizzazione delle varie attività. Tra queste ha ricordato, per le iniziative di promozione culturale :

– L’incontro con lo scrittore Mencarelli;

– la partecipazione dell’ex Presidente del Parco dei Nebrodi alla premiazione del Bando di concorso Pina Tricoli Livatino;

per quelle di carattere solidale:

– il sostegno alle famiglie bisognose del territorio,

– la consegna dei doni natalizi a tre comunità rappresentative delle categorie più fragili ( minori, anziani e disabili );

– la donazione al Comune di Canicattì per l’allestimento dell’area giochi della villa comunale relativamente ai giochi inclusivi.

– le 200 muffolette donate alla San Vincenzo della parrocchia “Maria Ausiliatrice” per la festa dell’Immacolata all’Associazione San Vincenzo;

– il sostegno ai cittadini coinvolti nella tragedia del crollo a Ravanusa;

– la raccolta di beni di prima necessità in favore del popolo Ucraino.

Ha poi ceduto la parola alla neo-Presidente, Avv Carmen Augello, nei cui confronti ha rivolto parole lusinghiere, sottolineando che, grazie alla sua esperienza lavorativa di legale e alle doti umane e solidali, che, da sempre, la contraddistinguono, sarà in grado di guidare egregiamente il Club, nel nuovo anno sociale.

La neo – presidente, durante il suo discorso d’insediamento, ha voluto ricordare la fondatrice Ins. Pina Tricoli Livatino che, nel 1970, ebbe l’idea di creare un sodalizio di mamme dedite ad attività umane, benefiche e sociali, come sancito nel primo statuto del club datato 1974.

Carmen Augello si è dichiarata “emozionata e, al contempo, orgogliosa per il prestigioso incarico conferitole certa che, con il supporto delle socie tutte, si potranno condurre diverse iniziative nel solco tracciato dalla fondatrice e dalle varie presidenti, che si sono succedute negli anni , spendendosi nel club per il bene e la crescita della nostra comunità”.

Il tutto riservandosi di illustrare programma e conferire le deleghe all’apertura del nuovo anno sociale, che si terrà entro la prima decade di ottobre.