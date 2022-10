Indice della criminalità, Agrigento all’88º posto in Italia

Non sempre occupare le ultime posizioni di una classifica stilata dal Sole24Ore è un fattore negativo. Questa mattina è stato pubblicato l’indice di criminalità delle 107 province italiane e quella di Agrigento occupa, considerando la media generale, l’ottantottesimo posto. La fotografia che ci consegna IlSole24Ore è quella di una provincia tutto sommato ben controllata. Tra i reati da monitorare, che fanno balzare la provincia tra le prime dieci in Italia, ci sono: associazione per delinquere (5º posto in Italia), omicidi colposi (8ª in Italia), furti di ciclomotore (9ª in Italia), contrabbando (15ª in Italia), danneggiamento per incendio (7ª in Italia),

La mappa dei delitti commessi e denunciati, fornita anche quest’anno dal dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno al Sole 24 Ore, conferma comunque il trend in calo dei reati: confrontando i dati 2021 con quelli del 2019, prima della pandemia, si registra una diminuzione generalizzata in termini quantitativi degli illeciti. Ecco nel dettaglio la classifica che riguarda la provincia di Agrigento.

NEL DETTAGLIO

Omicidi volontari: 0,5 denunce per 100 mila abitanti

Infanticidi: 0

Tentati omicidi: 2,7 denunce per 100 mila abitanti

Violenze sessuali: 7 denunce per 100 mila abitanti

Furti: 550,2 denunce per 100 mila abitanti

Furti con strappo: 6,3 denunce per 100 mila abitanti

Furti con destrezza: 10,7 denunce per 100 mila abitanti

Furti di autovetture: 57 denunce per 100 mila abitanti

Furti in negozi: 18,4 denunce per 100 mila abitanti

Furti in abitazione: 110,1 denunce per 100 mila abitanti

Rapine: 12,6 denunce per 100 mila abitanti

Estorsioni: 11,4 denunce per 100 mila abitanti

Usura: 0

Associazione per delinquere: 2,9 denunce per 100 mila abitanti

Associazione mafiosa: 0

Truffe informatiche: 394,7 denunce per 100 mila abitanti

Incendi: 10,2 denunce per 100 mila abitanti

Stupefacenti: 40,2 denunce per 100 mila abitanti