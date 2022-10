Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica, salvato dai Carabinieri

Neonato abbandonato nelle campagne del Trapanese. Era in un sacchetto di plastica a Paceco, tra pietrisco e cespugli, non lontano da una scuola. Trovato vivo, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri dopo la segnalazione giunta con una telefonata di una donna che era li’ e aveva avvolto il piccolo con una coperta. Subito un mezzo dell’Arma si e’ recato sul luogo del ritrovamento. Trasportato in ospedale in ambulanza, il maschietto e’ costantemente monitorato dai medici.