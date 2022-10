Questura, ecco il nuovo vicario e il nuovo dirigente della polizia amministrativa

Si sono insediati il nuovo vicario del Questore di Agrigento e il nuovo dirigente della terza divisione Pasi. Si tratta del primo dirigente Francesco Marino, 56 anni di Avola, e del vicequestore Corrado Empoli, 57 anni di Noto.

Marino, già vicario del Questore di Benevento e Siracusa, è funzionario dal 1986 e nel corso della sua carriera si è sempre distinto per una spiccata propensione alle investigazioni di polizia giudiziaria. Assegnato alla Questura di Ragusa nel 1991 ha diretto numerosi uffici e divisioni. Quando è stato chiamato alla Squadra Mobile di Ragusa ha dato impulso alle indagini contro le organizzazioni criminali di quel territorio guadagnandosi la promozione a Primo Dirigente nel 2013 divenendo poi commissario a Gela. Proprio a Gela Marino ha implementato la lotta alle famigerate famiglie mafiose del distretto portando a termine con successo numerose operazioni. Dal 2018 al 2020 viene nominato vicario a Benevento dove dirige diversi servizi di ordine in occasione delle partite di Serie A e serie B della locale squadra di calcio. Anche sul versante dell’immigrazione Marino ha svolto un ruolo determinante.

Corrado Empoli è una “vecchia conoscenza” del territorio agrigentino. È stato infatti alla guida dei commissariati di Porto Empedocle dal 2002 al 2007, di Canicattì (di cui è anche cittadino onorario) dal 2009 al 2011 e anche a capo delle sezione Volanti della Questura di Agrigento dal 2007 al 2009. Dal 2012 al 2014 è invece stato il capo della Squadra Mobile di Agrigento per poi ricoprire lo stesso ruolo a Parma per i due anni successivi. Dal 2016 al 2019 è il vice capo della Squadra Mobile di Bologna per poi andare a dirigere i commissariato di Modica, Alcamo e Castellammare del Golfo. Dall’estate 2022 viene promosso primo dirigente e assegnato alla divisione Pasi di Agrigento.