Ravanusa, “Quelli del Venerdì” pronti per la trasferta in Lombardia

L’Associazione Sportivo-Culturale QUELLI DEL VENERDI’ Città di Ravanusa si prepara al viaggio che la porterà nella provincia di Monza/Brianza, dove andrà a disputare una partita di calcio nella giornata di sabato 8 Ottobre alle ore 18:00 presso lo Stadio “Benedetto Citterio”, nel Comune di Lesmo. Ad ospitare la squadra amatoriale della Città del Monte Saraceno saranno gli AMICI DELLA BRIANZA, in un match davvero particolare che metterà in palio il «Trofeo Partita dell’Amicizia».

“Questa partita di calcio – afferma Totò La Marca (capitano di Quelli del Venerdì) – è il seguito della gara disputata nel periodo di primavera a Ravanusa, in quella occasione si è intrapreso un bellissimo percorso di amicizia tra queste due realtà associative. Abbiamo accettato con grande entusiasmo l’invito per ricambiare la visita che hanno fatto gli Amici della Brianza nel nostro territorio e siamo molto contenti di andare in Lombardia a trovare delle belle persone e consolidare i rapporti culturali e sportivi già avviati. Da parte nostra c’è tanta gioia, perché oltre alla partita di calcio che è il centro della trasferta, vivremo anche tre giorni culturali e di svago che arricchiranno questo soggiorno. Sarà un evento – continua La Marca – per gli appassionati di calcio e non solo, con l’obiettivo di trascorrere una fantastica esperienza di condivisione nello sport e nell’amicizia; per questo motivo vogliamo invitare anche i nostri Ravanusani sparsi nel Nord-Italia a venirci a trovare per così incontrarci e vivere insieme attraverso il calcio qualcosa di bello”.

La rosa dei nomi di “Quelli del Venerdì” che parteciperà a questa trasferta è composta da: Giuseppe Formica, Domenico Castronovo, Giuseppe Viola, Lillo Calafato, Totò Brancato, Marco Fumo, Rino Sagona, Carmelo Giannone, Mauro Toccacelli, Angelo Gattuso, Giuseppe Zagarrio, Totò Auria, Andrea Veneziano, Totò La Marca, Giovanni Formica, Totò Vivacqua, Antonio Giannini.

A Ravanusa tra la gente tanta curiosità per questo evento, che di certo rappresenterà nel suo piccolo qualcosa di importante, perché darà nuovamente alle due squadre che si incontrano la possibilità di unire anche attraverso il calcio il nord e il sud.