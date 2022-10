Rubano 250 euro dalle offerte in chiesa, denunciati

Un 24enne e un 36enne sono stati denunciati dai carabinieri nel Ragusano per furto in concorso. Sabato sera, approfittando della funzione religiosa i due, entrambi tunisini, sono entrati nella chiesa San Giovanni Battista a Santa Croce Camerina e hanno rubato circa 250 euro dalle offerte alla statua di Santa Rosalia, per poi fuggire a bordo di uno scooter. I carabinieri di Ragusa, avvertiti dai vigili urbani e grazie alla targa dello scooter, sono riusciti a risalire alla proprietaria del mezzo, già nota alle forze di polizia e residente nel comune di Vittoria. Nell’abitazione della donna hanno trovato i due stranieri, per i quali è così scattata la denuncia.