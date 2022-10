Domenica scorsa si è concluso, all’hotel Federico II di Enna il “Format regionale delle Misericordie”. Nella tre giorni di formazione, centinaia di volontari provenienti dalle 90 sedi sparse su tutto il territorio siciliano si sono ritrovati per uno stage formativo che la Confederazione Nazionale, attraverso il progetto Hope, e la Federazione Regionale hanno organizzato per sviluppare nuovi percorsi formativi e qualificare ulteriormente i volontari. Anche la Misericordia di Campobello di Licata è stata presente con diversi volontari, ha sottolineato Il Governatore Carmelo Vaccaro. Da sempre la nostra associazione ha ritenuto la formazione indispensabile e parte fondamentale per la crescita dei volontari e di tutta l’associazione. Ringraziamo la Federazione per questa opportunità che continuamente ci mette a disposizione. I corsi a cui i nostri volontari hanno partecipato, ha detto il V.Governatore Gatì, hanno riguardato la guida in sicurezza, il corso per formatori sanitari; Gestione associativa; per OLP (Operatori locali di progetto) Per la gestione dell’immagine e per la Gestione di sala operativa di P.C. Hanno partecipato i volontari Carmelo Vaccaro, Lavinia Corbo, Carmelo Gatì. Eleonora La Greca, Mario Milazzo, Ilaria Falsone, Giovanni La Mattina, Luigi Ilardo, Francesco Rizzo, Giuseppe Baldacchino e Giovanni Vullo. Nei prossimi giorni ha concluso il Governatore, ultimate le pratiche burocratiche per l’iscrizione della Misericordia nell’albo regionale della protezione civile, di concerto con il responsabile da poco nominato Giovanni La Mattina, provvederemo ad attivare i percorsi formativi specifici per la formazione del gruppo di protezione civile.