Raid nel terreno di proprietà del sindaco di Aragona, indagini in corso

Otto alberi di ulivo tagliati e danneggiati nel fondo agricolo di proprietà del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Il raid vandalico sarebbe avvenuto tra il pomeriggio di martedì e la mattina del giorno seguente.

A fare la scoperta è stato il primo cittadino che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Della vicenda è stata informata la Procura di Agrigento.

L’area non sarebbe coperta da telecamere. Massimo il riserbo investigativo. Al via le indagini per risalire agli autori e capire le motivazioni del gesto.

“Esprimiamo vicinanza a Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, per il vigliacco gesto intimidatorio subito qualche giorno fa. Siamo sconcertati per l’accaduto e ci auguriamo che le Forze dell’Ordine individuino immediatamente i colpevoli”. Lo dichiarano i coordinatori provinciali di IV Agrigento, Cristina Scaccia e Michele Termini.