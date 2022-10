Danneggiati alberi di proprietà del sindaco di Burgio

Un raid vandalico è stato messo a segno nel terreno di proprietà del sindaco di Burgio, Francesco Matinella. Ignoti sono riusciti ad entrare nel fondo agricolo e danneggiare 12 alberi di ulivo. Stesso copione anche nel terreno adiacente, di proprietà del fratello del primo cittadino, dove sono stati tagliati 15 alberi.

Un gesto che potrebbe avere le caratteristiche dell’intimidazione anche se è ancora presto per avanzare ipotesi. È stato il sindaco, una volta fatta la scoperta, a presentarsi ai carabinieri della locale stazione e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire ai responsabili e capire il perché del raid vandalico.

Un episodio simile è avvenuto pochi giorni fa al sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Aperto un fascicolo d’inchiesta dalla Procura di Sciacca che coordina le indagini. Occhio vigile anche del Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa.