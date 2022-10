Esce per una passeggiata ma non riesce a tornare, anziana salvata dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti, nella serata di ieri, in soccorso ad una donna che si trovava in stato confusionale lungo la via Manzoni.

Dopo la segnalazione da parte di un cittadino, nel bel mezzo dell’acquazzone che ha colpito la città di Trapani ieri sera, i Carabinieri si sono precipitati nei pressi della via Alessandro Manzoni dove era stata segnalata un’anziana donna in stato confusionale.

La donna, classe 1936, che vive ancora da sola nonostante soffra di patologie quale la demenza senile e l’Alzheimer, si era volontariamente allontanata dalla propria abitazione per una passeggiata non riuscendo più a rincasare presa dal panico per il violento temporale che si era abbattuto sulla città.

I Carabinieri, dopo averla tranquillizzata, riuscivano a contattare il figlio e, dopo averla riaccompagnata a casa, attendevano con la donna l’arrivo dello stesso per l’affido dell’anziana madre.