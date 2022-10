Racalmuto, incendiata auto: indagini

Una Bmw X5 di proprietà di un pensionato di 75 anni, ma in realtà in uso al figlio disoccupato, 49 anni è stata incendiata in via Confine a Racalmuto. Ingenti i danni all’autovettura.

Ad avvisare vigili del fuoco e carabinieri alcuni residenti della zona che sono stati attirati dal fumo e dall’odore acre.

Non è ancora chiara la natura dell’incendio anche se non si esclude quella dolosa. Sono in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Canicattì.