Pacche sul fondoschiena a ragazze, denunciato minorenne

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Siracusa dalla Polizia di Stato perchè ritenuto l’autore a Noto (Siracusa) di alcune pacche sui fondoschiena di tre ragazze argentine. Il giovane deve rispondere di violenza privata continuata. A denunciarlo sono state le vittime, vittime in momenti e contesti diversi con delle manate ai glutei da parte un giovane a bordo di uno scooter. Ad una delle scene aveva assistito il mese scorso un agente del locale Commissariato libero dal servizio, che aveva visto il giovane per strada avvicinarsi ad una delle vittime, colpirla e poi fuggire a bordo dello scooter. (ANSA)