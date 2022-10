Licata, furto nell’azienda Omnia: danni per 15mila euro

Ladri fanno visita, ancora una volta, alla Omnia srl, azienda che si occupa di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, che si trova in contrada Piano Bugiades, nella zona industriale di Licata.

I malviventi, entrando da un terreno attiguo all’azienda, dopo aver forzato lucchetto e divelto la recinzione in metallo, si sono introdotti all’interno dell’officina del capannone ed hanno portato via utensili per il rimessaggio dei mezzi e tutti i cavi elettrici della trifase. Il danno è stato quantificato in circa 15.000 euro.

Dopo l’amara scoperta, i titolari dell’azienda hanno formalizzato denuncia ai Carabinieri della compagnia locale, che si sono precipitati sul posto ed hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

“I malviventi penetrano nella nostra azienda sempre dallo stesso punto, un terreno confiscato alla mafia, ed assegnato al Comune, che però versa in stato di abbandono”, dicono i titolari di Omnia srl così come riporta il quotidiano online Qui Licata. “Abbiamo provveduto a diffidare il Comune, ci aspettiamo, ma finora non è stato fatto, che l’ente intervenga, anche per sbarrare la strada ai ladri”.