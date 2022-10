Distributore guasto eroga benzina gratis: in molti rischiano denuncia

Un guasto ad un distributore di carburante nel quartiere di San Leone ha fatto sì che per alcune ore si erogasse benzina gratis e in molti ne hanno “approfittato”.

Adesso però, chi ha riempito il serbatoio senza uscire un euro, rischia una denuncia per appropriazione indebita. Il clamoroso evento è accaduto nella serata di mercoledì.

Un primo automobilista si è fermato e ha inserito venti euro per fare il self service. Una volta estratta la pistola per il rifornimento ha capito che la benzina scorreva anche oltre l’importo che aveva inizialmente inserito.

Un veloce passaparola ha poi permesso a diverse persone di fare praticamente il pieno. Adesso però, grazie ai filmati delle telecamere, sono in corso accertamenti per dare un nome e un volto a chi ne ha approfittato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.