San Leone, accusa malore mentre è al ristorante: 74enne salvato da 2 clienti medici

Accusa un malore mentre si trova a pranzo in un ristorante viene soccorso e salvato da un medico che si trova in sala. Momenti di panico a San Leone, quartiere balneare di Agrigento, dove un 74enne ha rischiato di morire.

La sua fortuna è stata incontrare Massimiliano Pinelli, giovane medico anestesista in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio, anche lui presente in sala. L’uomo si è accasciato a terra in arresto cardiaco.

Il medico prontamente lo ha soccorso e gli ha praticato un messaggio cardiaco che si è rivelato decisivo. Ad affiancarlo anche il cardiologo, e assessore comunale, Giovanni Vaccaro.

Sul posto sono poi intervenute le ambulanze Gise che hanno trasferito il malcapitato in ospedale per le cure necessarie.