Caro luce, protesta delle associazioni ad Agrigento: “Crisi senza precedenti”

E’ stato un sit-in pacifico ma deciso e determinato quello delle organizzazioni di categoria, che ieri mattina si sono radunati nei pressi della Prefettura, per manifestare il disagio, la sofferenza e la disperazione che stanno attraversando il tessuto socio economico agrigentino a seguito dell’eccessivo rincaro dei costi energetici.

“Bollette salatissime che, se non si interverrà in tempo, si trasformeranno in una bomba sociale”, ha dichiarato il segretario provinciale Cna Claudio Spoto mostrando delle bollette.

Non solo protesta, ma anche proposte; i delegati di CNA, Confesercenti, Sicindustria, Legacoop, Confcooperative, Confagricoltura, CIA, Unione Nazionale Consumatori, Cittadinanza Attiva e Adiconsum, Abba e Confcommercio, hanno presentato al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa un documento contenente alcune importanti rivendicazioni.

“Chiediamo per prima cosa la sospensione e la rateizzazione del pagamento delle bollette, ma non solo, chiediamo per le imprese la costituzione di un fondo di garanzia statale e/o regionale finalizzato alla sospensione e rateazione delle forniture di energia elettrica”, dichiara il presidente Cna Francesco Di Natale. “E’ una situazione intollerabile, bisogna introdurre ulteriori sistemi di riduzione del costo energetico per le famiglie in particolar modo quelle più svantaggiate”.