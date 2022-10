Licata, accusa malore per strada: soccorso da Polizia municipale e 118

Ha accusato un malore per strada e solo il pronto intervento di un equipaggio della Polizia municipale e dell’ambulanza del 118 ha evitato il peggio.

Il fatto si è verificato questa mattina in contrada Cannavecchia dove un equipaggio dei Vigili urbani composto da Emilio Pira e Nino De Caro ha notato un licatese in evidente difficoltà poiché colto da malore. I 2 agenti della Municipale, impegnati in un servizio di pattugliamento, sono prontamente intervenuti per prestare il primo soccorso all’uomo. Nel frattempo è stata chiamata un’ambulanza che ha rapidamente raggiunto il posto e ha trasportato l’uomo in ospedale dove gli sono state prestate le cure del caso dai medici in servizio al pronto soccorso.

Fortunatamente non si è trattato di un malore grave e dopo un po’ l’uomo si è ripreso.