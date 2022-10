Canicattì, cerimonia di premiazione e consegna della “Borsa di Studio in memoria del prof. Pietro Carmina”

Nell’ aula Magna del liceo Classico ha avuto luogo la cerimonia di premiazione e consegna della “Borsa di Studio in memoria del prof. Pietro Carmina” , docente carismatico dei licei di Canicattì, tragicamente scomparso nell’esplosione avvenuta a Ravanusa l’11 dicembre del 2021.

La Borsa di Studio , di un valore pari ad € 700,00 , indetta dall’Associazione Nazionale Amici della Juve (ANAJ) , è stata assegnata alla studentessa del liceo classico Dalila Patermo che ha riportato la votazione di 100 cum lode agli Esami di Maturità A.S 2021/22.

La giornata ricca di spunti e di emozioni nel vivo ricordo di Pietro Carmina , ha avuto inizio con intervento della Dirigente scolastica Rossana Virciglio, che ha ricordato il profondo contributo professionale e culturale dato dal prof. Carmina alla comunità del “Foscolo”

Il Prof.re Bonetta Gaetano , Docente di Pedagogia Generale e Sociale e vice presidente dell’ ANAJ, ha delineato magistralmente la storia del calcio e con le inaspettate connessioni filosofico -sociali , ha catturato l’ attenzione dei presenti suscitando interesse e spunti di riflessioni, da parte degli alunni .

Pietro Carmina amava lo sport , il calcio e, in particolare , la Juve, e sicuramente avrebbe apprezzato e partecipato all’interessante dibattito con il suo approccio appassionato.

La collega Teresa Carletta nel suo ricordo ha alimentato la memoria di una stima , di un affetto e di un’amicizia che proseguono in un legame invisibile sempre vivo .

La prof.ssa Lo Brutto lo ha ricordato come suo professore piuttosto che collega, esprimendo la gratitudine per quegli insegnamenti che oggi le fanno amare il suo lavoro.Simpatico, esilarante , riconoscente il racconto degli aneddoti rievocati da Amedeo Farruggio , ex alunno del prof. Carmina . In chiusura l’ alunno Giuseppe Formuso ha dato lettura della lettera divenuta per noi tutti un “testamento ” , pubblicata nel suo ultimo giorno di scuola per salutare tutti gli studenti dei suoi 43 anni di carriera. L’evento ricco di memorie e’ stato coordinato da chi più di tutti nella comunità del “Foscolo “ ha condiviso esperienze ed emozioni con Pietro , la prof. ssa Carla Carafa , che ha testimoniato il suo profondo legame con il collega ed amico .

Tra gli ospiti la famiglia di Pietro Carmina che ha ringraziato la Istituzione scolastica del “ Foscolo” e l’ associazione ANAJ per la lodevole iniziativa.

Prof.ssa Carla Carafa