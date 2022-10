Botte e minacce alla moglie 68enne, arrestato 56enne

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente di 68 anni: sono le accuse che i carabinieri di Catania hanno contestato ad un uomo di 56 anni, gia’ ammonito dal questore lo scorso marzo scorso e adesso finito in carcere.

La misura cautelare e’ stata eseguita dai carabinieri della stazione di piazza Dante. Le indagini hanno fatto luce sul comportamento dell’uomo sia durante la convivenza che dopo l’interruzione della relazione sentimentale con la vittima. Quest’ultima nel luglio scorso, a causa delle continue violenze subite dall’uomo, aveva chiesto ed ottenuto di esse collocata in una struttura protetta.

Indotta a tornare a casa dall’uomo, che he aveva manifestato un apparente ravvedimento, sarebbe stata ancora vittima di ripetute violenze. L’uomo avrebbe continuato ad aggredire la donna e minacciarla di morte. Il 5 settembre successivo l’avrebbe mandata in ospedale per lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. A questo punto la vittima ha chiesto di essere nuovamente portata in una struttura protetta