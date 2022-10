Mediatore culturale sparisce con 1.500 euro: denunciato

Consegna millecinquecento euro ad un mediatore culturale, frutto di enormi sacrifici nello svolgere piccoli lavori come quello di badante, affinché li custodisse e li spedisse ai suoi familiari.

Invece a sparire è stato proprio il mediatore culturale, originario del Ghana, con tutto il denaro. Spiacevole disavventura per una 27enne eritrea, sbarcata negli scorsi mesi a Lampedusa. Era convinta di aver affidato il denaro ad una persona di fiducia che, invece, è fuggita con tutti i suoi risparmi.

La donna non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti della sezione Volanti. Al via le indagini per rintracciare il ghanese.