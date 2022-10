Uova contro porta di un pensionato: aveva rimproverato ragazzini

Spiacevole disavventura per un pensionato ultrasettantenne di Agrigento. L’uomo, che non riusciva a prendere sonno per i continui schiamazzi di un gruppetto di giovani, si è affacciato dal balcone e ha rimproverato i ragazzini.

Non l’avesse mai fatto. Poco dopo la porta di casa dell’abitazione del pensionato è stata bersagliata da un fitto lancio di uova.

L’anziano è così sceso in strada, con un bastone in mano, per inseguire i giovani che però sono riusciti a scappare. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.