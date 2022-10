Scala dei Turchi, rubato portafoglio con 800 euro a turista cinese

Spiacevole disavventura per una coppia di turisti cinesi alla Scala dei Turchi. Ignoti, approfittando di un momento di relax dei coniugi, sono riusciti a sfilare il portafoglio all’uomo.

All’interno del borsello c’erano 800 euro. A fare la scoperta è stato il turista al momento di pagare e, mettendo le mani in tasca, si è reso conto di non avere più il portafoglio.

Alla coppia di turisti non è rimasto altro da fare che recarsi in Questura e presentare formale denuncia. Al via le indagini per risalire al responsabile. È possibile che qualche telecamera abbia ripreso il momento del furto.