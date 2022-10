Maxi multa ad una donna alla guida di un’auto, in un solo colpo oltre 23 mila euro di verbale

Figura anche una maxi multa ad una donna al volante di un’auto nel Messinese per una serie infinita di violazioni al codice della strada. Un singolare episodio accaduto nel contesto di controlli ad ampio raggio da parte della polizia nella provincia dello Stretto.

Tra gli illeciti accertati, uno in particolare ha comportato una salatissima sanzione per una 53enne, originaria di Milazzo, verbalizzata per guida con patente revocata, senza assicurazione e con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, nonché sprovvisto di revisione. Alla donna, alla quale è stato sequestrato il veicolo, sono state contestate sanzioni per un ammontare totale di 23.426 euro.