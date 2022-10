Turismo: al via la campagna “SeeSicily” in 12 stazioni italiane

Parte, in dodici stazioni ferroviarie italiane, la campagna di promozione ‘SeeSicily’. Da ieri e sino al primo dicembre, negli scali di Napoli centrale, Bari centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina, Fiumicino aeroporto, Milano centrale, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Torino Porta Nuova, è scattata la comunicazione di fine anno della Regione Siciliana per promuovere i pacchetti di incentivi previsti per i turisti che scelgono di trascorrere almeno tre notti nell’Isola.

“Vogliamo che la Sicilia sia visitata e scoperta tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Il progetto SeeSicily, ideato e portato avanti dal governo Musumeci con l’assessore Messina, ha rilanciato il turismo in una fase molto delicata. Proseguiremo nell’ottica della valorizzazione delle nostre bellezze naturali e artistiche. Dobbiamo fare in modo che questa nostra terra sia attrattiva anche dal punto di vista cinematografico. Per questa ragione, puntiamo a coinvolgere i fondi d’investimento internazionali per favorire lo sviluppo, proprio a partire dal turismo, per incentivare ancora di più l’industria cinematografica a portare in Sicilia i set di produzione per valorizzare tutto il nostro il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico che vogliamo mettere a disposizione del mondo”. Complessivamente sono 400 gli impianti pubblicitari che nelle 12 stazioni daranno visibilità alla campagna della Regione Siciliana, privilegiando alcune delle immagini più rappresentative del patrimonio culturale e monumentale dell’isola, dal Teatro antico di Taormina al Tempio della Concordia di Agrigento. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione, per un budget complessivo di circa 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del P.O. Fesr 2014-2020, alla base dello specifico Avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall’assessorato al Turismo. Il Piano prevede tre linee di intervento: iniziative sulle emittenti televisive nazionali con spot, realizzazione di programmi ad hoc sulla Sicilia, partnership con programmi specifici; campagna visuale su impianti fissi nelle grandi stazioni ferroviarie italiane; campagna all’estero in aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana di Francia, Germania e Stati Uniti.