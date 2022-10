Sommatino, sabato la “1° Sagra dell’Agricoltura – Sommatino sei Tu”

Sabato 22 Ottobre, alle ore 11:00, si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della 1^Sagra dell’Agricoltura “Sommatino Sei Tu” al Palazzo Trabia di Sommatino. L’evento del 29-30 Ottobre 2022, che prevede la Sagra di prodotti enogastronomici, bancarelle di hobbistica ed artigianato, il comparto fieristico, le giostre, l’esposizione di mezzi agricoli e di animali da allevamento, è stato presentato dal Sindaco di Sommatino Totò Letizia, dagli Assessori Carola Virone, Mariangela Castellano, Gero Palermo e Totò Bombello e dalla Presidente del Consiglio Rosalba Sanfilippo ed i Consiglieri Rita Messina e Emanuele Sallemi. A moderare la conferenza stampa l’artista di origini sommatinesi Ernesto Trapanese.

“Ringrazio l’Onorevole Michele Mancuso, promotore dell’evento – ha dichiarato il Sindaco Letizia – e ringrazio in maniera particolare la mia squadra amministrativa che è riuscita in poco tempo a realizzare un progetto così valido ed efficace che è diventato modello anche per i comuni limitrofi”.

Il Sindaco, gli Assessori e la Presidente del Consiglio hanno spiegato nel dettaglio lo svolgimento dell’evento. L’evento sarà inaugurato alle ore 18:00 del 29 Ottobre 2022 e si svolgerà su diverse aree: in Piazza Centrale ci sarà la Sagra con la degustazione dei prodotti enogastronomici delle attività produttive di Sommatino e dei comuni limitrofi dell’agrigentino e del nisseno, in Corso Roma ci saranno le bancarelle dell’artigianato e di Hobbistica insieme alla Fattoria Didattica con diversi animali d’allevamento, nella Piazza del Vecchio Municipio ci sarà l’esposizione di mezzi agricoli e trattori, mentre in Viale Garibaldi inizierà la fiera con la presenza del comparto fieristico e delle relative giostre.

Per quanto concerne le degustazioni, in Piazza Centrale sarà presente un punto dedicato al ritiro dei vari ticket per la consumazione, ognuno del valore simbolico di un euro, con i quali sarà possibile usufruire della degustazione preferita.

Da evidenziare che la Domenica pomeriggio sarà inoltre possibile degustare i cannoli realizzati con le farine del nisseno e con la ricotta dei produttori di Sommatino, grazie all’intervento del maestro pasticcere Lillo De Fraia, che ha recentemente realizzato a Caltanissetta il Cannolo più lungo del mondo.

Il Sindaco ha chiuso l’intervento così: “Ringrazio tutti gli uffici comunali che si stanno adoperando per la realizzazione della sagra, in particolare l’ufficio Suap, l’ufficio di Gabinetto ed il Segretario Comunale Elisa Virone. Abbiamo già raggiunto un primo obiettivo: durante la campagna elettorale, parlando con degli imprenditori locali, uno di essi ci ha chiesto di impegnarci per far conoscere Sommatino al di fuori del nostro paese. Oggi, a soli 4 mesi dal nostro insediamento, questo evento rappresenta il primo vero passo per fare conoscere Sommatino in tutta la Regione Sicilia”.