Agrigento, due donne assolte dall’accusa di lesioni personali

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha assolto due donne del quartiere di Villaseta, dall’accusa di lesioni personali nei confronti di una terza persona. Il tribunale ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per verificare la posizione di due testimoni che, durante il processo, avrebbero dichiarato il falso.

Soddisfazione da parte degli avvocati della difesa Barbara Garascia e Giuseppe Bongiorno: “Giustizia è stata fatta perché non solo è stata dimostrata l’estraneità delle nostre assistite dalle accuse mosse ingiustamente, ma, accogliendo in pieno la nostra linea difensiva, il Giudice ha anche trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento per accertare la falsa testimonianza”.